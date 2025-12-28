PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Diebstahl von E-Bike

Gera (ots)

Zwischen dem 22.12.2025 und dem 23.12.2025 verschaffte sich ein unbekannter Täter Zutritt zu einem Wohngebäude im Geraer Stadtteil Lusan. In der Folge entwendete er ein angeschlossenes E-Bike aus dem Treppenhaus und verschwand in unbekannte Richtung.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Pressestelle
Telefon: 0365 829 1503
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

