LPI-G: Diebstahl von E-Bike
Gera (ots)
Zwischen dem 22.12.2025 und dem 23.12.2025 verschaffte sich ein unbekannter Täter Zutritt zu einem Wohngebäude im Geraer Stadtteil Lusan. In der Folge entwendete er ein angeschlossenes E-Bike aus dem Treppenhaus und verschwand in unbekannte Richtung.
