LPI-G: Graffiti-Sprüher auf frischer Tat ertappt
Gera (ots)
Am 27.12.2025 gegen 01:40 Uhr stellte ein aufmerksamer Zeuge zwei Personen auf frischer Tat beim Besprühen einer Haltestelle des Nahverkehrs und eines Stromkastens fest. Der aufmerksame Zeuge informierte unverzüglich die Polizei. Einsatzkräfte des Inspektionsdienstes der Geraer Polizei konnten die beiden Tatverdächtigen im Alter von 21 und 23 Jahren in der Nähe des Tatortes einer Kontrolle unterziehen und mitgeführte Spraydosen als Beweismittel sicherstellen. Ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung wurde eingeleitet.
