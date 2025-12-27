LPI-G: Körperverletzung im Einkaufszentrum
Gera (ots)
Am Dienstag, 23.12.2025 kam es in einem Supermarkt in der Geraer Innenstadt beim Anstehen im Kassenbereich zum Streit zwischen zwei Personen. Dabei beleidigte ein 43-Jähriger einen 34-Jährigen und schlug ihm ins Gesicht. Der alkoholisierte Tatverdächtige wurde noch vor Ort angetroffen und erhielt neben einer Strafanzeige ein Hausverbot des Unternehmens.
