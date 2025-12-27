LPI-G: Mülltonne durch Brand zerstört
Greiz (ots)
Greiz. Am gestrigen Abend (26.12.2025), gegen 20:00 Uhr, rückten Polizei und Feuerwehr zu einer brennenden Mülltonne in der Juri-Gagarin-Straße in Greiz aus. Dort wurde die in Vollbrand befindliche Tonne durch die Feuerwehr schnell gelöscht. Durch Glück griff der Brand nicht auf in der Nähe befindliche Fahrzeuge von Anwohnern über. Die Polizei Greiz (03661 6210) ermittelt wegen Brandstiftung und nimmt Zeugenhinweise zum Tatgeschehen unter Angabe des Aktenzeichens 0334288/2025 entgegen. (PZ)
