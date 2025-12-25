PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Vermisster 48-Jähriger tot aufgefunden (Folgemeldung zu 5814387 vom 21.12.2025)

Kassel (ots)

Der seit dem 19. Dezember vermisste 48-jährige Kai W. aus Kassel ist heute Vormittag tot aufgefunden worden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand liegt kein Fremdverschulden vor.

Die Polizei bedankt sich bei allen, die sich an der Suche nach dem Mann beteiligt haben.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen
Grüner Weg 33
34117 Kassel
Polizeiführer vom Dienst (PvD)
EKHK Jens Koppitz
Telefon: +49 561-910 0
E-Mail: ppnh@polizei.hessen.de

Während der Regelarbeitszeit
Pressestelle
Telefon: 0561/910 10 20 bis 23

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel
Alle Meldungen Alle
  • 23.12.2025 – 11:56

    POL-KS: Ermittlungserfolg nach Raub auf Kiosk: 24-Jähriger festgenommen und in U-Haft

    Kassel (ots) - Gemeinsame Presseveröffentlichung der Staatsanwaltschaft Kassel und des Polizeipräsidiums Nordhessen (Bitte beachten Sie die am 9.12.2025, um 14:56 Uhr, unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44143/6175845 veröffentlichte Pressemitteilung). Kassel: Nach einem Raubüberfall auf einen Kiosk in der Kasseler Nordstadt am 8. Dezember 2025 ist den ...

    mehr
  • 23.12.2025 – 11:26

    POL-KS: Folgemeldung: Unbekannter Toter auf Hochsitz nach Hinweis identifiziert

    Kassel (ots) - (Bitte beachten Sie auch unsere am 6.11.2025, um 12:06 Uhr, unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44143/6152875 veröffentlichte Pressemitteilung). Bad Emstal/ Naumburg (Landkreis Kassel): Nachdem sich die Polizei am 6. November 2025 mit einer Gesichtsweichteilrekonstruktion sowie Fotos der Bekleidung und der Schuhe eines zuvor unbekannten ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren