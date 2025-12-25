Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel
POL-KS: Vermisster 48-Jähriger tot aufgefunden (Folgemeldung zu 5814387 vom 21.12.2025)
Kassel (ots)
Der seit dem 19. Dezember vermisste 48-jährige Kai W. aus Kassel ist heute Vormittag tot aufgefunden worden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand liegt kein Fremdverschulden vor.
Die Polizei bedankt sich bei allen, die sich an der Suche nach dem Mann beteiligt haben.
