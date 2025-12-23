Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Bewaffnete Raubüberfälle auf Geschäfte in Vellmar und Oberzwehren; Täter gehen leer aus: Zeugen gesucht

Kassel (ots)

Vellmar (Landkreis Kassel) und Kassel-Oberzwehren:

Am gestrigen Montag kam es zu zwei bewaffneten Raubüberfällen auf Geschäfte in Vellmar und im Kasseler Stadtteil Oberzwehren. In beiden Fällen, die vermutlich nicht im Zusammenhang stehen, gingen die bislang unbekannten Täter leer aus. Die Kasseler Kriminalpolizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise zu den beiden Überfällen geben können.

Zunächst es gegen 17:00 Uhr zu der Tat in ein Lebensmittelgeschäft in der Triftstraße in Vellmar gekommen. Der blau maskierte Täter hatte von der Kassiererin zu dieser Zeit unter Vorhalt eines Teleskopschlagstocks die Herausgabe der Einnahmen gefordert. Als es der unter Schock stehenden und verängstigten Frau nicht sofort gelang, die Kasse zu öffnen, ergriff der Räuber ohne Beute die Flucht Richtung Holländische Straße, wo sich seine Spur verliert. Es soll sich um einen ca. 20 Jahre alten und 1,70 Meter großen Mann mit schmaler Statur, dunklerem Teint und dunklen lockigen Haaren gehandelt haben, der eine schwarze Winterjacke und eine Jogginghose trug.

Der zweite Überfall auf einen Discounter in der Theodor-Haubach-Straße in Kassel hatte sich am Abend gegen 20:45 Uhr ereignet. Dort waren zwei maskierte und mit Messern bewaffnete Männer in den Verkaufsraum gekommen, wo die betroffene Verkäuferin gerade ein Regal einräumte. Nachdem die Angestellte der Forderung zur Herausgabe von Bargeld nicht nachgekommen war, liefen die beiden Täter aus dem Markt und flüchteten unerkannt. Sofort wurde eine Fahndung der Polizei nach den zwei ca. 1,80 Meter großen und schwarz maskierten Männern mit dunklen Winterjacken eingeleitet, ohne die Täter festnehmen zu können.

Wer den Ermittlern der Kasseler Kriminalpolizei Hinweise auf die Täter geben kann oder im Bereich der beiden Tatorte verdächtige Personen sowie Fahrzeuge gesehen hat, meldet sich bitte beim Polizeipräsidium Nordhessen unter Tel. 0561-9100.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell