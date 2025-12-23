PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Frau bei rabiatem Handtaschenraub verletzt: Zeugen im Vorderen Westen gesucht

Kassel (ots)

Kassel-Vorderer Westen:

Zeugen eines rabiaten Handtaschenraubes, der sich am gestrigen Montagnachmittag in der Murhardstraße in Kassel, Ecke Friedrich-Ebert-Straße, ereignet hat, suchen die zuständigen Ermittler des Kommissariats 35 der Kasseler Kripo. Ein bislang unbekannter Täter hatte sich einer 59-jährigen Frau von hinten angenähert und derart fest an ihrer geschulterten Handtasche gerissen, dass sie zu Boden stürzte, mehrere Meter mitgeschleift und dabei verletzt wurde. Die anschließende Fahndung der Polizei nach dem unbekannten Mann, der sich auf seiner Flucht in Richtung Goethestraße der geleerten Handtasche entledigte, verlief leider ohne Erfolg.

Wie das Opfer der Polizei schilderte, hatte sich der Überfall in Höhe eines Waschsalons gegen 14 Uhr ereignet. Zuvor war die 59-Jährige aus Kassel zu Fuß stadtauswärts auf der Friedrich-Ebert-Straße unterwegs, wobei ihr der spätere Täter offenbar bereits einige Zeit mit geringem Abstand gefolgt war. Durch laute Rufe auf den Raub aufmerksam gewordene Passanten eilten der leicht verletzten Frau sofort zur Hilfe, während der Täter mit der gewaltsam entrissenen Handtasche die Flucht ergriff. Ein Zeuge verfolgte den Räuber noch, verlor ihn aber in der Goethestraße aus den Augen. Vom Täter liegt folgende Beschreibung vor:

   - 25 bis 35 Jahre alt, ca. 1,80 Meter groß, schmächtig, blasse 
     Haut, kurze braune schüttere Haare, osteuropäisches 
     Erscheinungsbild, trug eine schwarze Steppjacke mit Kapuze, 
     einen hellen Pullover sowie eine schwarze Jeans.

Zeugen, die den Ermittlern des K 35 Hinweise auf den Täter geben können oder am gestrigen Nachmittag etwas Verdächtiges im Bereich des Tatorts beobachtet haben, melden sich bitte unter Tel. 0561-9100 bei der Kasseler Polizei.

Rückfragen bitte an:

Ulrike Schaake
Pressesprecherin
Tel. 0561-910 1020

Polizeipräsidium Nordhessen
Grüner Weg 33
34117 Kassel
Pressestelle

Telefon: +49 561 910 1020 bis 23
Fax: +49 611 32766 1010
E-Mail: poea.ppnh@polizei.hessen.de

Außerhalb der Regelarbeitszeit
Polizeiführer vom Dienst (PvD)
Telefon: +49 561-910-0
E-Mail: ppnh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell

