POL-KS: Heller Spitz beißt Mann vor Discounter in Bettenhausen: Polizei bittet um Hinweise

Kassel-Bettenhausen:

Am Samstagabend wurde eine Streife des Polizeireviers Ost zu einem Discounter in der Ochshäuser Straße in Kassel gerufen, da dort ein 46-Jähriger durch einen Hundebiss verletzt worden war. Wie der Mann aus Kassel gegenüber den Polizisten angab, war er beim Verlassen des Geschäfts gegen 21 Uhr von einem angeleinten hellen Spitz, der mit seinem "Herrchen" vor dem Markt stand, unvermittelt in die linke Wade gebissen worden. Daraufhin habe er den unbekannten Mann angesprochen, der jedoch nicht reagiert und mit einer Frau, die mit einem weiteren Hund aus dem Discounter gekommen war, weggegangen sein soll. Der 46-Jährige folgte dem in Richtung Leipziger Straße gehenden Pärchen zunächst noch und forderte den Mann immer wieder auf, wegen des Hundebisses stehen zu bleiben. Nachdem er von dem Mann und seiner Begleiterin jedoch ignoriert worden war, ging er schließlich zurück zum Parkplatz und verständigte die Polizei. Eine Absuche der Streife nach dem 35 bis 40 Jahre alten und ca. 1,75 Meter großen Hundehalter und der Frau, die einen Mischlingshund mit dunklem Fell dabeihatte, verlief ohne Erfolg.

Die Kasseler Polizei ermittelt nun wegen fahrlässiger Körperverletzung und bittet um Hinweise auf den Halter des hellen Spitzes. Hinweise nimmt die Kasseler Polizei unter Tel. 0561-9100 entgegen.

