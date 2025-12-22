Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Abteilung Einsatz des Polizeipräsidiums Nordhessen mit neuer Leitung: Rainer Neusüß folgt auf Uwe Papenfuß

Bild-Infos

Download

Kassel (ots)

Die Abteilung Einsatz des Polizeipräsidiums Nordhessen hat einen neuen Leiter. Rainer Neusüß wurde am Freitag im Rahmen einer Führungsbesprechung der Behörde durch Polizeipräsident Marco Bärtl offiziell in das neue Amt eingeführt. Der 58-jährige Leitende Kriminaldirektor tritt damit die Nachfolge von Abteilungsdirektor Uwe Papenfuß an, der Anfang Dezember in den Ruhestand verabschiedet wurde. Neusüß, der zuletzt der Chef der Kripo in Nordhessen war, leitet nun die größte Abteilung des Präsidiums und ist damit quasi ranghöchster "Polizist" der Behörde. In seiner Verantwortung liegt nun das gesamte Einsatzgeschäft der Schutz- und Kriminalpolizei in Nordhessen mit über 1.800 Beamten und Angestellten. Polizeipräsident Marco Bärtl zum Amtswechsel in der Abteilungsleitung: "Rainer Neusüß ist ein erfahrener Kriminalist, guter Stratege und aus seinen umfangreichen Vorverwendungen auch mit großer Erfahrung im schutzpolizeilichen Bereich ausgestattet. In Zeiten, in denen sich unsere Gesellschaft und auch die Kriminalität aufgrund der technischen Entwicklungen rasant verändert, ist er genau der richtige Mann, um die Polizei im operativen Geschäft gut auf die neuen Herausforderungen einzustellen. Durch seine hohe Fachkompetenz und schnelle Auffassungsgabe wird er dafür sorgen, dass das Polizeipräsidium Nordhessen im Einsatz für die Sicherheit der Menschen unserer Region immer am Puls der Zeit und zukunftsfähig ausgerichtet ist."

Neusüß bringt viel Führungserfahrung mit

Rainer Neusüß, der im Werra-Meißner-Kreis lebt, ist seit 1989 Angehöriger der hessischen Polizei und hat seitdem viele Stationen und Führungsfunktionen durchlaufen. Auch in der Kriminaldirektion des Polizeipräsidiums Nordhessen wurde er in der Vergangenheit mit verschiedenen Führungspositionen betraut. So war Neusüß in der Zeit von August 2006 bis Juni 2007 Leiter der Regionalen Kriminalinspektion (RKI) und in den Jahren 2014 und 2015 für insgesamt 15 Monate Chef der Zentralen Kriminalinspektion (ZKI). Von Dezember 2018 bis Juli 2023 führte Rainer Neusüß erfolgreich die Polizeidirektion Werra-Meißner in Eschwege und davor dreieinhalb Jahre lang die osthessische Polizeidirektion Hersfeld-Rotenburg. In 2023 wurde er dann Kripo-Chef in Nordhessen, von wo aus er nun an die Spitze der Abteilung Einsatz wechselt.

Pensionierter Abteilungsleiter Papenfuß mit beeindruckender Karriere

Der frisch pensionierte Amtsvorgänger von Neusüß, Uwe Papenfuß, kann auf eine beeindruckende Karriere im Dienst des Landes Hessen und mehr als 44 Dienstjahre zurückblicken. Der aus dem Schwalm-Eder-Kreis stammende Papenfuß trat im Oktober 1981 mit 16 Jahren in die Polizei Hessen ein und durchlief in den Folgejahren verschiedene Stationen im mittleren und gehobenen Dienst, größtenteils im Bereitschaftspolizeipräsidium. Im Jahr 2000 absolvierte er erfolgreich das Studium zum höheren Dienst und wurde schließlich im Jahr 2006 zum Polizeipräsidium Nordhessen versetzt, wo er die Leitung der Führungsgruppe der Polizeidirektion Kassel und in 2008 schließlich die Gesamtleitung der Direktion übernahm. Im Jahr 2015 trat er dann den Posten des Leiters des Stabes der Abteilung Einsatz an. Im Jahr 2017 wurde Papenfuß in das Regierungspräsidium Kassel abgeordnet, wo er zum Schluss das Dezernat Ausländerrecht leitete. Im Jahr 2020 kehrte er zurück ins Polizeipräsidium und übernahm die Leitung der Abteilung Einsatz. Am 5. Dezember endete nun die Dienstzeit des 61-jährigen Abteilungsdirektors. An seinem letzten Arbeitstag wurde Uwe Papenfuß von vielen Mitarbeitenden des Polizeipräsidiums mit einem langen Spalier empfangen und unter großem Beifall mit viel Wertschätzung verabschiedet.

"Uwe Papenfuß ist einer der herausragendsten Einsatzleiter in ganz Hessen gewesen. Mit seiner Pensionierung verliert die Polizei einen hochkompetenten Polizeitaktiker und zudem eine beeindruckende Persönlichkeit. Wir wünschen ihm alles erdenklich Gute und vor allem viel Gesundheit", so Polizeipräsident Bärtl anlässlich der Pensionierung.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell