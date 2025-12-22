Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Folgemeldung zu tragischem Unfall mit Pferd: 22-jährige Frau im Krankenhaus verstorben

Kassel (ots)

(Bitte beachten Sie auch die am 2.12.2025, um 12:07 Uhr, unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44143/6170707 veröffentlichte Pressemitteilung).

Gemeinsame Presseveröffentlichung der Staatsanwaltschaft Kassel und des Polizeipräsidiums Nordhessen

Calden (Landkreis Kassel):

Am gestrigen Sonntag erreichte die Polizei die traurige Nachricht aus dem Krankenhaus, dass die 22-jährige Frau aus dem Landkreis Kassel, die am 1. Dezember 2025 in Calden unter ein durchgehendes Pferd geraten und dabei lebensgefährlich verletzt worden war, leider verstorben ist. Die Ermittlungen, wie es zu dem tragischen Geschehen im Einzelnen gekommen war, dauern weiterhin an.

Ereignet hatte sich der Unfall am 1. Dezember 2025 gegen 16:45 Uhr in der Straße "Trift" in Calden-Ehrsten. Nach bisherigem Ermittlungsstand hatte die 22-Jährige gemeinsam mit einer Freundin zwei Pferde im Halfter ausgeführt, als plötzlich ein Knallgeräusch ertönte. Das von der 22-Jährigen geführte Pferd war daraufhin durchgegangen und weggaloppiert, wobei die junge Frau am Zügel mitgeschliffen worden war und im weiteren Verlauf am Boden liegend unter das Tier geriet. Hierbei hatte sie die schweren Verletzungen erlitten, an deren Folgen sie nun verstarb. Wie die Polizisten vor Ort ermittelt konnten, sollen zwei zehn und zwölf Jahre alte Kinder zuvor hinter einer Hecke im Bereich des Unfallorts erlaubnisfreie, frei verkäufliche Feuerwerkskörper gezündet haben. Die Reste abgebrannter Feuerwerkskörper, bei denen es sich um sogenannte Kleinstfeuerwerke der Kategorie F1 handelte, wurden sichergestellt. Die Ermittlungen hinsichtlich des Verdachts, dass das Pferd aufgrund der gezündeten pyrotechnischen Gegenstände durchgegangen war, dauern an.

