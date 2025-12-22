Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Tödlicher Unfall auf L 3215 bei Bad Emstal: Zeugen gesucht

Kassel (ots)

Bad Emstal (Landkreis Kassel):

Am heutigen Montagmorgen ist es auf der L 3215 bei Bad Emstal zu einem tödlichen Verkehrsunfall gekommen. Wie die am Unfallort eingesetzten Streifen der Polizeistation Wolfhagen berichten, war ein 45 Jahre alter Autofahrer mit seinem VW von Schauenburg-Martinhagen kommend in Richtung B 450 unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache kam es zu einem Frontalzusammenstoß mit einem entgegenkommenden Mercedes, der von einer 46-jährigen Frau gesteuert wurde. Der 45-jährige Mann aus dem Landkreis Kassel wurde bei dem Unfall so schwer verletzt, dass für ihn leider jede Hilfe zu spät kam und er noch an der Unfallstelle verstarb. Die Mercedes-Fahrerin, ebenfalls aus dem Landkreis Kassel, wurde mit schweren Verletzungen, die nicht lebensbedrohlich sind, in ein Kasseler Krankenhaus gebracht. Wegen der Rettungs- und Bergungsarbeiten musste die Unfallstelle für mehrere Stunden voll gesperrt werden. Die Totalschäden an den beiden Fahrzeugen, die sichergestellt und abgeschleppt wurden, belaufen sich auf insgesamt rund 25.000 Euro. Die Ermittlungen zur Unfallursache, in die auch ein Gutachter eingebunden wurde, dauern an.

Zeugen, die möglicherweise Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Unfall gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizeistation Wolfhagen unter Tel. 0561-910 2920 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell