Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Sachbeschädigung an Schule/Zeugen gesucht

Sankt Augustin (ots)

Am Mittwochmorgen (27. August) entdeckte der Hausmeister einer Schule in Sankt Augustin-Menden Sachbeschädigungen durch Farbschmierereien am Gebäude an der Siegstraße. Der Mann verständigte die Polizei und gab an, dass am Vortag gegen 17:00 Uhr noch alles in Ordnung gewesen sei. Am nächsten Morgen gegen 07:00 Uhr bemerkte er dann an verschiedenen Gebäudetrakten, Türen, Fenstern, Pfeilern und einem mobilen Toilettenhäuschen aufgesprühte schwarze Farbe. Außerdem wurde durch bislang Unbekannte eine Glasscheibe zerstört. Der Gesamtschaden wird auf einen vierstelligen Eurobetrag geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können, sich unter 02241 541-3321 zu melden. (Uhl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell