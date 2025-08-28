PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Beifahrerin bei Vorfahrtsunfall leicht verletzt

Siegburg (ots)

Am Mittwoch (27. August) kam es in Siegburg zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Beifahrerin leicht verletzt wurde. Gegen 20:05 Uhr fuhr im Ortsteil Schreck ein 70 Jahre alter Troisdorfer mit seinem VW über die Braschosser Straße in Fahrtrichtung Zeithstraße. Er beabsichtigte nach links auf diese abzubiegen und missachtete dabei offenbar die Vorfahrt eines aus Richtung Siegburg kommenden 28-jährigen Neunkirchen-Seelscheiders. Es kommt zur Kollision zwischen dem up! und dem Peugeot, wodurch die 43 Jahre alte Beifahrerin des Peugeot-Fahrers leicht verletzt wurde. Ein Rettungswagen brachte die schwangere Frau zur weiteren Untersuchung und Behandlung in ein Krankenhaus. Die beiden Fahrzeugführer blieben unverletzt. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden im geschätzten mittleren vierstelligen Eurobereich. Polizisten sicherten vor Ort die entstandenen Spuren und nahmen die Aussagen von Beteiligten und Zeugen auf. Der 70-Jährige muss sich nun in einer Verkehrsunfallanzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung bei einem Verkehrsunfall verantworten. (Uhl)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
Pressestelle

Telefon: 02241/541-2222
E-Mail: pressestelle@polizei-rhein-sieg.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

