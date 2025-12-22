PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Folgemeldung zum Brand in Schauenburg-Martinhagen: Ursache offenbar technischer Defekt

Kassel (ots)

(Bitte beachten Sie unsere am 21.12.2025, um 16:10 Uhr, unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44143/6183978 veröffentlichte Pressemitteilung).

Schauenburg (Landkreis Kassel):

Die Ermittlungen zu dem gestrigen Brand eines Wohnhauses in der Silberkopfstraße in Schauenburg-Martinhagen sind am heutigen Montagmorgen von den Beamten des zuständigen Kommissariats 11 der Kasseler Kripo fortgeführt und die Brandstelle aufgesucht worden. Wie die Ermittler berichten, gehen sie derzeit von einem technischen Defekt als Brandursache aus. Hinweise auf Straftaten liegen nicht vor. Das Feuer war gestern gegen 13:40 Uhr im ersten Obergeschoss der Doppelhaushälfte, die nach dem Brand nicht mehr bewohnbar ist, ausgebrochen. Der entstandene Schaden beläuft sich nach Schätzungen der Brandermittler auf 250.000 Euro und ist somit deutlich höher als zunächst angenommen wurde. An der angrenzenden Haushälfte war zum Glück kein Schaden entstanden. Die Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Ulrike Schaake
Pressesprecherin
Tel. 0561-910 1020

Polizeipräsidium Nordhessen
Grüner Weg 33
34117 Kassel
Pressestelle

Telefon: +49 561 910 1020 bis 23
Fax: +49 611 32766 1010
E-Mail: poea.ppnh@polizei.hessen.de

Außerhalb der Regelarbeitszeit
Polizeiführer vom Dienst (PvD)
Telefon: +49 561-910-0
E-Mail: ppnh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel
Alle Meldungen Alle
  • 22.12.2025 – 13:59

    POL-KS: Drei Wohnungseinbrüche in Schauenburg und Bad Emstal: Kripo erbittet Zeugenhinweise

    Kassel (ots) - Schauenburg und Bad Emstal (Landkreis Kassel): Auf das Konto ein und derselben unbekannten Täter könnten drei Wohnungseinbrüche in Schauenburg und Bad Emstal gehen, die sich am Wochenende ereigneten. Die mit den weiteren Ermittlungen betrauten Beamten des Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo suchen nun nach Zeugen, die Hinweise auf die unbekannten ...

    mehr
  • 22.12.2025 – 13:29

    POL-KS: Heller Spitz beißt Mann vor Discounter in Bettenhausen: Polizei bittet um Hinweise

    Kassel (ots) - Kassel-Bettenhausen: Am Samstagabend wurde eine Streife des Polizeireviers Ost zu einem Discounter in der Ochshäuser Straße in Kassel gerufen, da dort ein 46-Jähriger durch einen Hundebiss verletzt worden war. Wie der Mann aus Kassel gegenüber den Polizisten angab, war er beim Verlassen des Geschäfts gegen 21 Uhr von einem angeleinten hellen Spitz, ...

    mehr
  • 22.12.2025 – 11:56

    POL-KS: Tödlicher Unfall auf L 3215 bei Bad Emstal: Zeugen gesucht

    Kassel (ots) - Bad Emstal (Landkreis Kassel): Am heutigen Montagmorgen ist es auf der L 3215 bei Bad Emstal zu einem tödlichen Verkehrsunfall gekommen. Wie die am Unfallort eingesetzten Streifen der Polizeistation Wolfhagen berichten, war ein 45 Jahre alter Autofahrer mit seinem VW von Schauenburg-Martinhagen kommend in Richtung B 450 unterwegs. Aus bislang ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren