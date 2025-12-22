Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Folgemeldung zum Brand in Schauenburg-Martinhagen: Ursache offenbar technischer Defekt

Kassel (ots)

(Bitte beachten Sie unsere am 21.12.2025, um 16:10 Uhr, unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44143/6183978 veröffentlichte Pressemitteilung).

Schauenburg (Landkreis Kassel):

Die Ermittlungen zu dem gestrigen Brand eines Wohnhauses in der Silberkopfstraße in Schauenburg-Martinhagen sind am heutigen Montagmorgen von den Beamten des zuständigen Kommissariats 11 der Kasseler Kripo fortgeführt und die Brandstelle aufgesucht worden. Wie die Ermittler berichten, gehen sie derzeit von einem technischen Defekt als Brandursache aus. Hinweise auf Straftaten liegen nicht vor. Das Feuer war gestern gegen 13:40 Uhr im ersten Obergeschoss der Doppelhaushälfte, die nach dem Brand nicht mehr bewohnbar ist, ausgebrochen. Der entstandene Schaden beläuft sich nach Schätzungen der Brandermittler auf 250.000 Euro und ist somit deutlich höher als zunächst angenommen wurde. An der angrenzenden Haushälfte war zum Glück kein Schaden entstanden. Die Ermittlungen dauern an.

