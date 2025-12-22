Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Drei Wohnungseinbrüche in Schauenburg und Bad Emstal: Kripo erbittet Zeugenhinweise

Kassel (ots)

Schauenburg und Bad Emstal (Landkreis Kassel):

Auf das Konto ein und derselben unbekannten Täter könnten drei Wohnungseinbrüche in Schauenburg und Bad Emstal gehen, die sich am Wochenende ereigneten. Die mit den weiteren Ermittlungen betrauten Beamten des Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo suchen nun nach Zeugen, die Hinweise auf die unbekannten Täter geben können.

Zunächst war der Polizei der Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Buchenstraße in Bad Emstal-Balhorn gemeldet worden. Dort waren unbekannte Täter am Samstag in der Zeit zwischen 15:30 Uhr und 17:30 Uhr eingedrungen, nachdem sie die Scheibe der Terrassentür eingeschlagen hatten. Derzeit ist noch nicht abschließend geklärt, ob die unerkannt geflüchteten Einbrecher etwas gestohlen haben. Ebenfalls am Samstagabend hatte das Einbruchsopfer aus der Langenbergstraße in Schauenburg-Breitenbach die Polizei alarmiert. Im Zeitraum zwischen 14:30 Uhr und 18:15 Uhr waren die Täter über eine aufgehebelte Terrassentür in das Haus gelangt, wo sie sich in allen Räumen auf Beutezug begaben. Mit Bargeld und Schmuck flüchteten sie anschließend nach draußen und weiter in unbekannte Richtung. Der dritte Einbruch in der Korbacher Straße in Schauenburg-Martinhagen, nahe der Kirchstraße, hatte sich am gestrigen Sonntag in der Zeit zwischen 16:15 Uhr und 19:30 Uhr ereignet. Auch in diesem Fall nutzten die Einbrecher ein Hebelwerkzeug, mit dem sie ein Fenster im Hochparterre gewaltsam öffneten, und durchsuchten im Anschluss das gesamte Haus nach Wertsachen. Die durch eine Tür auf der Gebäuderückseite geflüchteten Täter erbeuteten Schmuckstücke und Sammlermünzen.

Zeugen, die im Bereich der drei Tatorte verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben und den Ermittlern Täterhinweise geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell