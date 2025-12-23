PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Ermittlungserfolg nach Raub auf Kiosk: 24-Jähriger festgenommen und in U-Haft

Kassel (ots)

Gemeinsame Presseveröffentlichung der Staatsanwaltschaft Kassel und des Polizeipräsidiums Nordhessen

(Bitte beachten Sie die am 9.12.2025, um 14:56 Uhr, unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44143/6175845 veröffentlichte Pressemitteilung).

Kassel:

Nach einem Raubüberfall auf einen Kiosk in der Kasseler Nordstadt am 8. Dezember 2025 ist den Beamten des Kommissariats 35 der Kasseler Kripo und der Staatsanwaltschaft Kassel ein Ermittlungserfolg gelungen. Nach umfangreichen Ermittlungen konnte inzwischen ein in Kassel wohnender 24-jähriger Mann als Tatverdächtiger identifiziert und festgenommen werden. Er ist dringend verdächtig, den Mitarbeiter des Kiosks in der Holländischen Straße am Abend des 8. Dezember mit Pfefferspray angegriffen und Bargeld erbeutet zu haben. Der 29-jährige Angestellte war bei dem Überfall leicht verletzt worden, weshalb er nach dem Überfall in einem Krankenhaus behandelt werden musste. Nachdem der 24-Jährige als möglicher Täter in den Fokus der Ermittlungen geraten war, hatte die Staatsanwaltschaft Kassel bei Gericht einen Durchsuchungsbeschluss für die Wohnung des Mannes erwirkt, der in der vergangenen Woche vollstreckt wurde. Gleichzeitig nahmen Polizisten den Tatverdächtigen an seiner Wohnanschrift fest. Bei der Durchsuchung konnten Beweismittel aufgefunden und sichergestellt werden. Der bereits amtsbekannte 24-Jährige mit syrischer Staatsangehörigkeit wurde inzwischen einem Haftrichter vorgeführt, der die Untersuchungshaft wegen Fluchtgefahr gegen ihn anordnete. Er sitzt seitdem in einer Justizvollzugsanstalt. Die Ermittlungen gegen ihn wegen schweren Raubes dauern an.

Ulrike Schaake, Pressesprecherin Polizeipräsidium Nordhessen, Tel. 0561-910 1020

Andreas Thöne, Pressesprecher Staatsanwaltschaft Kassel, Tel. 0561-912 2653

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen
Grüner Weg 33
34117 Kassel
Pressestelle

Telefon: +49 561 910 1020 bis 23
Fax: +49 611 32766 1010
E-Mail: poea.ppnh@polizei.hessen.de

Außerhalb der Regelarbeitszeit
Polizeiführer vom Dienst (PvD)
Telefon: +49 561-910-0
E-Mail: ppnh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel
Alle Meldungen Alle
  • 23.12.2025 – 11:26

    POL-KS: Folgemeldung: Unbekannter Toter auf Hochsitz nach Hinweis identifiziert

    Kassel (ots) - (Bitte beachten Sie auch unsere am 6.11.2025, um 12:06 Uhr, unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44143/6152875 veröffentlichte Pressemitteilung). Bad Emstal/ Naumburg (Landkreis Kassel): Nachdem sich die Polizei am 6. November 2025 mit einer Gesichtsweichteilrekonstruktion sowie Fotos der Bekleidung und der Schuhe eines zuvor unbekannten ...

    mehr
  • 23.12.2025 – 10:44

    POL-KS: Frau bei rabiatem Handtaschenraub verletzt: Zeugen im Vorderen Westen gesucht

    Kassel (ots) - Kassel-Vorderer Westen: Zeugen eines rabiaten Handtaschenraubes, der sich am gestrigen Montagnachmittag in der Murhardstraße in Kassel, Ecke Friedrich-Ebert-Straße, ereignet hat, suchen die zuständigen Ermittler des Kommissariats 35 der Kasseler Kripo. Ein bislang unbekannter Täter hatte sich einer 59-jährigen Frau von hinten angenähert und derart ...

    mehr
  • 22.12.2025 – 15:24

    POL-KS: Folgemeldung zum Brand in Schauenburg-Martinhagen: Ursache offenbar technischer Defekt

    Kassel (ots) - (Bitte beachten Sie unsere am 21.12.2025, um 16:10 Uhr, unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44143/6183978 veröffentlichte Pressemitteilung). Schauenburg (Landkreis Kassel): Die Ermittlungen zu dem gestrigen Brand eines Wohnhauses in der Silberkopfstraße in Schauenburg-Martinhagen sind am heutigen Montagmorgen von den Beamten des zuständigen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren