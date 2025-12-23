Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Ermittlungserfolg nach Raub auf Kiosk: 24-Jähriger festgenommen und in U-Haft

Kassel (ots)

Gemeinsame Presseveröffentlichung der Staatsanwaltschaft Kassel und des Polizeipräsidiums Nordhessen

Kassel:

Nach einem Raubüberfall auf einen Kiosk in der Kasseler Nordstadt am 8. Dezember 2025 ist den Beamten des Kommissariats 35 der Kasseler Kripo und der Staatsanwaltschaft Kassel ein Ermittlungserfolg gelungen. Nach umfangreichen Ermittlungen konnte inzwischen ein in Kassel wohnender 24-jähriger Mann als Tatverdächtiger identifiziert und festgenommen werden. Er ist dringend verdächtig, den Mitarbeiter des Kiosks in der Holländischen Straße am Abend des 8. Dezember mit Pfefferspray angegriffen und Bargeld erbeutet zu haben. Der 29-jährige Angestellte war bei dem Überfall leicht verletzt worden, weshalb er nach dem Überfall in einem Krankenhaus behandelt werden musste. Nachdem der 24-Jährige als möglicher Täter in den Fokus der Ermittlungen geraten war, hatte die Staatsanwaltschaft Kassel bei Gericht einen Durchsuchungsbeschluss für die Wohnung des Mannes erwirkt, der in der vergangenen Woche vollstreckt wurde. Gleichzeitig nahmen Polizisten den Tatverdächtigen an seiner Wohnanschrift fest. Bei der Durchsuchung konnten Beweismittel aufgefunden und sichergestellt werden. Der bereits amtsbekannte 24-Jährige mit syrischer Staatsangehörigkeit wurde inzwischen einem Haftrichter vorgeführt, der die Untersuchungshaft wegen Fluchtgefahr gegen ihn anordnete. Er sitzt seitdem in einer Justizvollzugsanstalt. Die Ermittlungen gegen ihn wegen schweren Raubes dauern an.

