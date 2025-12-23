PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Folgemeldung: Unbekannter Toter auf Hochsitz nach Hinweis identifiziert

Kassel (ots)

(Bitte beachten Sie auch unsere am 6.11.2025, um 12:06 Uhr, unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44143/6152875 veröffentlichte Pressemitteilung).

Bad Emstal/ Naumburg (Landkreis Kassel):

Nachdem sich die Polizei am 6. November 2025 mit einer Gesichtsweichteilrekonstruktion sowie Fotos der Bekleidung und der Schuhe eines zuvor unbekannten Verstorbenen an die Öffentlichkeit gewendet hatte, konnte der Mann inzwischen identifiziert werden. Wie die zuständigen Ermittler des Kommissariats 11 der Kasseler Kripo berichten, waren nach der Veröffentlichung mehrere Hinweise aus dem gesamten Bundesgebiet auf verschiedene Personen eingegangen. Einer dieser Hinweise deutete auf einen aus der Ukraine stammenden, alleinstehenden 29-jährigen Mann hin, der sich vor seinem Verschwinden im Sommer 2024 im Landkreis Kassel aufgehalten hatte. Durch weitere Ermittlungen bei einer Angehörigen des Mannes konnte nun zweifelsfrei geklärt werden, dass es sich bei ihm um den Verstorbenen handelt.

Die sterblichen Überreste des zunächst unbekannten Mannes waren am Samstag, dem 5. Juli 2025, von zwei Spaziergängern auf einem Jagdhochsitz neben der K 112 zwischen Bad Emstal-Merxhausen und Naumburg-Elbenberg gefunden worden. Die weiteren Ermittlungen zur Klärung der Identität des Toten und der genauen Todesursache waren von den Beamten des K 11 übernommen worden. Bei der Obduktion des Verstorbenen hatten sich keinerlei Hinweise auf ein Fremdverschulden ergeben. Die Identität des Toten konnte jedoch trotz umfangreicher, bundesweiter Ermittlungen nicht geklärt werden, weshalb sich die Ermittler schließlich mit der Gesichtsrekonstruktion und den Fotos der Bekleidung an die Öffentlichkeit gewendet hatten.

Medienvertreter werden gebeten, die veröffentlichte Gesichtsweichteilrekonstruktion aus den Berichterstattungen zu entfernen.

Rückfragen bitte an:

Ulrike Schaake
Pressesprecherin
Tel. 0561-910 1020

Polizeipräsidium Nordhessen
Grüner Weg 33
34117 Kassel
Pressestelle

Telefon: +49 561 910 1020 bis 23
Fax: +49 611 32766 1010
E-Mail: poea.ppnh@polizei.hessen.de

Außerhalb der Regelarbeitszeit
Polizeiführer vom Dienst (PvD)
Telefon: +49 561-910-0
E-Mail: ppnh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel
Alle Meldungen Alle
  • 23.12.2025 – 10:44

    POL-KS: Frau bei rabiatem Handtaschenraub verletzt: Zeugen im Vorderen Westen gesucht

    Kassel (ots) - Kassel-Vorderer Westen: Zeugen eines rabiaten Handtaschenraubes, der sich am gestrigen Montagnachmittag in der Murhardstraße in Kassel, Ecke Friedrich-Ebert-Straße, ereignet hat, suchen die zuständigen Ermittler des Kommissariats 35 der Kasseler Kripo. Ein bislang unbekannter Täter hatte sich einer 59-jährigen Frau von hinten angenähert und derart ...

    mehr
  • 22.12.2025 – 15:24

    POL-KS: Folgemeldung zum Brand in Schauenburg-Martinhagen: Ursache offenbar technischer Defekt

    Kassel (ots) - (Bitte beachten Sie unsere am 21.12.2025, um 16:10 Uhr, unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44143/6183978 veröffentlichte Pressemitteilung). Schauenburg (Landkreis Kassel): Die Ermittlungen zu dem gestrigen Brand eines Wohnhauses in der Silberkopfstraße in Schauenburg-Martinhagen sind am heutigen Montagmorgen von den Beamten des zuständigen ...

    mehr
  • 22.12.2025 – 13:59

    POL-KS: Drei Wohnungseinbrüche in Schauenburg und Bad Emstal: Kripo erbittet Zeugenhinweise

    Kassel (ots) - Schauenburg und Bad Emstal (Landkreis Kassel): Auf das Konto ein und derselben unbekannten Täter könnten drei Wohnungseinbrüche in Schauenburg und Bad Emstal gehen, die sich am Wochenende ereigneten. Die mit den weiteren Ermittlungen betrauten Beamten des Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo suchen nun nach Zeugen, die Hinweise auf die unbekannten ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren