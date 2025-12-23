Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Folgemeldung: Unbekannter Toter auf Hochsitz nach Hinweis identifiziert

(Bitte beachten Sie auch unsere am 6.11.2025, um 12:06 Uhr, unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44143/6152875 veröffentlichte Pressemitteilung).

Bad Emstal/ Naumburg (Landkreis Kassel):

Nachdem sich die Polizei am 6. November 2025 mit einer Gesichtsweichteilrekonstruktion sowie Fotos der Bekleidung und der Schuhe eines zuvor unbekannten Verstorbenen an die Öffentlichkeit gewendet hatte, konnte der Mann inzwischen identifiziert werden. Wie die zuständigen Ermittler des Kommissariats 11 der Kasseler Kripo berichten, waren nach der Veröffentlichung mehrere Hinweise aus dem gesamten Bundesgebiet auf verschiedene Personen eingegangen. Einer dieser Hinweise deutete auf einen aus der Ukraine stammenden, alleinstehenden 29-jährigen Mann hin, der sich vor seinem Verschwinden im Sommer 2024 im Landkreis Kassel aufgehalten hatte. Durch weitere Ermittlungen bei einer Angehörigen des Mannes konnte nun zweifelsfrei geklärt werden, dass es sich bei ihm um den Verstorbenen handelt.

Die sterblichen Überreste des zunächst unbekannten Mannes waren am Samstag, dem 5. Juli 2025, von zwei Spaziergängern auf einem Jagdhochsitz neben der K 112 zwischen Bad Emstal-Merxhausen und Naumburg-Elbenberg gefunden worden. Die weiteren Ermittlungen zur Klärung der Identität des Toten und der genauen Todesursache waren von den Beamten des K 11 übernommen worden. Bei der Obduktion des Verstorbenen hatten sich keinerlei Hinweise auf ein Fremdverschulden ergeben. Die Identität des Toten konnte jedoch trotz umfangreicher, bundesweiter Ermittlungen nicht geklärt werden, weshalb sich die Ermittler schließlich mit der Gesichtsrekonstruktion und den Fotos der Bekleidung an die Öffentlichkeit gewendet hatten.

Medienvertreter werden gebeten, die veröffentlichte Gesichtsweichteilrekonstruktion aus den Berichterstattungen zu entfernen.

