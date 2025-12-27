PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gera mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einbruch in Solarpark

Altenburg (ots)

Über einen Sicherheitsbeauftragten des Solarparks wurde am Freitag, den 26.12.2025 bekannt, dass sich bislang unbekannte Personen unberechtigt Zutritt zum Gelände verschafft hatten. Im Rahmen der Prüfung wurde bemerkt, dass unbekannte Täter durch die Umfriedung auf das Gelände des in Entstehung befindlichen Solarparks zwischen Meuselwitz und Wintersdorf eingedrungen sind und dort mehrere Objekte geöffnet haben. Zum konkreten Beutegut und der Schadenshöhe konnten bislang noch keine detaillierte Aussage getroffen werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen Verdachtes des Besonders schweren Fall des Diebstahls aufgenommen. Zeugen, welche Hinweise zu auffälligen Fahrzeugen oder Personen im Zeitraum von 07:00 - 23:15 Uhr des 26.12.25 geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Altenburger Land (03447/4710) unter Bezug 0334358/2025 zu melden (AG).

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Pressestelle
Telefon: 0365 829 1503
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gera mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gera
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gera
Alle Meldungen Alle
  • 26.12.2025 – 10:55

    LPI-G: Alkoholbedingte Verkehrsunfallflucht

    Altenburg (ots) - Nach Hinweis einer aufmerksamen Mitteilerin aus Schmölln, wurde ein Verkehrsunfall am 25.12.25 gegen 19:40 Uhr bekannt. Demnach habe ein Verkehrsteilnehmer, welche die Bergstraße in Schmölln befuhr, ein Verkehrszeichen einer Verkehrsinsel umgefahren. Der Fahrer des Toyota Avensis habe kurz darauf seine Fahrt unerlaubt fortgesetzt. Im Rahmen der Nahbereichsfahndung konnte das Fahrzeug sowie die Nutzer ...

    mehr
  • 26.12.2025 – 09:53

    LPI-G: PKW prallt gegen Böschung

    Greiz (ots) - Greiz. Am Donnerstagvormittag (25.12.2025), gegen 09:50 Uhr, befuhr ein 29-jähriger VW-Fahrer die Landstraße von Neumühle nach Greiz. In der letzten Kurve vor dem Ortseingang Greiz verlor der Fahrzeugführer die Kontrolle über seinen PKW und prallte gegen die felsige Böschung. Der Fahrzeugführer blieb glücklicherweise unverletzt. Am PKW entstand Schaden in Höhe mehrerer tausend Euro und dieser musste abgeschleppt werden. (PZ) Rückfragen bitte an: ...

    mehr
  • 23.12.2025 – 07:46

    LPI-G: Unfallflucht in Schmölln - die Polizei sucht Zeugen

    Altenburg (ots) - Schmölln. Am 17.12.2025 stellte ein 39-jähriger Schmöllner gegen 16:30 Uhr seinen weißen PKW Mitsubishi ordnungsgemäß in der Schönhaider Straße auf Höhe der Hausnummer 12 in einer dortigen Parkbucht ab. Als er am 18.12.2025 gegen 14:00 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er einen unfallbedingten Schaden an seinem Auto fest. Der Unfallverursacher flüchtete nach dem Zusammenstoß in ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren