Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einbruch in Solarpark

Altenburg (ots)

Über einen Sicherheitsbeauftragten des Solarparks wurde am Freitag, den 26.12.2025 bekannt, dass sich bislang unbekannte Personen unberechtigt Zutritt zum Gelände verschafft hatten. Im Rahmen der Prüfung wurde bemerkt, dass unbekannte Täter durch die Umfriedung auf das Gelände des in Entstehung befindlichen Solarparks zwischen Meuselwitz und Wintersdorf eingedrungen sind und dort mehrere Objekte geöffnet haben. Zum konkreten Beutegut und der Schadenshöhe konnten bislang noch keine detaillierte Aussage getroffen werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen Verdachtes des Besonders schweren Fall des Diebstahls aufgenommen. Zeugen, welche Hinweise zu auffälligen Fahrzeugen oder Personen im Zeitraum von 07:00 - 23:15 Uhr des 26.12.25 geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Altenburger Land (03447/4710) unter Bezug 0334358/2025 zu melden (AG).

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell