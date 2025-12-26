PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Alkoholbedingte Verkehrsunfallflucht

Altenburg (ots)

Nach Hinweis einer aufmerksamen Mitteilerin aus Schmölln, wurde ein Verkehrsunfall am 25.12.25 gegen 19:40 Uhr bekannt. Demnach habe ein Verkehrsteilnehmer, welche die Bergstraße in Schmölln befuhr, ein Verkehrszeichen einer Verkehrsinsel umgefahren. Der Fahrer des Toyota Avensis habe kurz darauf seine Fahrt unerlaubt fortgesetzt. Im Rahmen der Nahbereichsfahndung konnte das Fahrzeug sowie die Nutzer in Großstöbnitz angetroffen werden. Das am Unfallort aufgefundene Kennzeichen passte zum festgestellten Fahrzeug in Großstöbnitz. Die beiden Fahrzeuginsassen wirkten alkoholisiert. Der ermittelte Fahrzeugführer wies deutlichen Atemalkoholgeruch auf, verweigerte jedoch einen Test. Die Polizeibeamten der Polizeiinspektion Altenburger Land ließen daraufhin eine Blutprobenentnahme durchführen, dokumentierten die Schäden und leiteten ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs sowie unerlaubten Entfernen des Unfallortes ein. Der Führerschein wurde vorläufig eingezogen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Pressestelle
Telefon: 0365 829 1503
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera

