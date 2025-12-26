LPI-G: PKW prallt gegen Böschung

Gera (ots) - Gera. Am Montagabend, dem 22.12.2025, gegen 21:00 Uhr kontrollierten Polizeibeamte einen 38-jährigen Mann in der Schmelzhüttenstraße, nachdem dieser beim Erblicken der Einsatzkräfte eine kleine Tüte weggeworfen hatte. Diese konnte gefunden werden und enthielt ein geringe Menge Crystal. Zudem führte er mehrere Fahrradteile mit sich, die als gestohlen gemeldet waren. Entsprechende Ermittlungen wegen eines ...

mehr