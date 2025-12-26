LPI-G: PKW prallt gegen Böschung
Greiz (ots)
Greiz. Am Donnerstagvormittag (25.12.2025), gegen 09:50 Uhr, befuhr ein 29-jähriger VW-Fahrer die Landstraße von Neumühle nach Greiz. In der letzten Kurve vor dem Ortseingang Greiz verlor der Fahrzeugführer die Kontrolle über seinen PKW und prallte gegen die felsige Böschung. Der Fahrzeugführer blieb glücklicherweise unverletzt. Am PKW entstand Schaden in Höhe mehrerer tausend Euro und dieser musste abgeschleppt werden. (PZ)
