LPI-G: Versuchter Angriff auf Zigarettenautomaten

Altenburg (ots) - Nobitz. Am Sonntagnachmittag, dem 21.12.2025, kam es gegen 17:15 Uhr in Kleinmecka zu einer Explosion in einem Altglascontainer. Unbekannte Täter zündeten mutmaßlich einen nicht zugelassenen oder manipulierten pyrotechnischen Gegenstand innerhalb des Containers. Durch die Detonation wurde der Glascontainer erheblich beschädigt. Zudem gingen mehrere Fensterscheiben einer nahen Lagerhalle der Agrargenossenschaft Gößnitz zu Bruch. Am Container und der ...

mehr