LPI-G: Versuchter Angriff auf Zigarettenautomaten
Gera (ots)
Gera. Unbekannte Täter versuchten am Montagnachmittag, dem 22.12.2025, zwischen 15:30 Uhr und 15:40 Uhr einen Zigarettenautomaten in der Elsterberger Straße aufzusprengen. Hierbei wurde ein bislang unbekanntes Sprengmittel eingesetzt. Der Automat wurde beschädigt, blieb jedoch funktionsfähig. Ein Zugriff auf Zigaretten oder Bargeld gelang nicht. Die Polizei ermittelt wegen versuchten besonders schweren Diebstahls sowie eines Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz. (DL)
