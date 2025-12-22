PRESSEPORTAL Presseportal Logo

LPI-G: Vermisste Grundschülerinnen wohlbehalten aufgefunden

Gera (ots)

Gera. Am Freitag (19.12.2025) meldete eine Grundschule um 13:50 Uhr zwei siebenjährige Mädchen als vermisst, nachdem diese von einem Besuch der Schultoilette nicht in ihre Gruppe zurückkehrten. Umfangreiche Suchmaßnahmen wurden eingeleitet, inklusive Fährtensuchhund. Gegen 14:37 Uhr konnten beide Kinder wohlbehalten in der Eichenstraße durch eine Polizeistreife angetroffen werden. Sie waren auf dem Weg zur Oma eines der Mädchen. Die Kinder wurden an ihre Erziehungsberechtigten übergeben. (DL)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

