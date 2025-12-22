LPI-G: Vermisste Grundschülerinnen wohlbehalten aufgefunden
Gera (ots)
Gera. Am Freitag (19.12.2025) meldete eine Grundschule um 13:50 Uhr zwei siebenjährige Mädchen als vermisst, nachdem diese von einem Besuch der Schultoilette nicht in ihre Gruppe zurückkehrten. Umfangreiche Suchmaßnahmen wurden eingeleitet, inklusive Fährtensuchhund. Gegen 14:37 Uhr konnten beide Kinder wohlbehalten in der Eichenstraße durch eine Polizeistreife angetroffen werden. Sie waren auf dem Weg zur Oma eines der Mädchen. Die Kinder wurden an ihre Erziehungsberechtigten übergeben. (DL)
