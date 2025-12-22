LPI-G: Kreuzungsunfall
Gera (ots)
Gera. Am Freitagmittag (19.12.2025) kam es gegen 12:25 Uhr an der Kreuzung Berliner Straße / Straße des Bergmanns zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw. Beide Fahrer gaben an, bei grünem Licht gefahren zu sein. Verletzt wurde niemand, der entstandene Sachschaden ist jedoch erheblich und wird auf einen fünfstelligen Betrag geschätzt. Die Polizei Gera ermittelt zum genauen Unfallhergang. (DL)
