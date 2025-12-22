PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Kreuzungsunfall

Gera (ots)

Gera. Am Freitagmittag (19.12.2025) kam es gegen 12:25 Uhr an der Kreuzung Berliner Straße / Straße des Bergmanns zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw. Beide Fahrer gaben an, bei grünem Licht gefahren zu sein. Verletzt wurde niemand, der entstandene Sachschaden ist jedoch erheblich und wird auf einen fünfstelligen Betrag geschätzt. Die Polizei Gera ermittelt zum genauen Unfallhergang. (DL)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

