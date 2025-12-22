Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Familiärer Streit eskaliert - mehrere Leichtverletzte

Altenburg (ots)

Altenburg. Am Freitagnachmittag (20.12.2025) kam es gegen 13:35 Uhr in der Leipziger Straße zu einer körperlichen Auseinandersetzung innerhalb einer Familie. Nach zunächst verbalen Streitigkeiten kam es zu gegenseitigen Beleidigungen und Handgreiflichkeiten zwischen vier Erwachsenen. Alle Beteiligten wurden leicht verletzt. Eine 29-jährige Frau musste aufgrund von Kreislaufproblemen kurzzeitig im Krankenhaus behandelt werden. Zudem wurde ein Mobiltelefon beschädigt. Zwei Kinder im Alter von drei und sieben Jahren wurden im Gerangel geschubst und stürzten, blieben jedoch ebenfalls nur leicht verletzt. Die Polizei nahm mehrere Anzeigen auf und informierte das Jugendamt. (DL)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell