Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Anwohner sorgt mit Baseballschläger und fragwürdigem Musikgeschmack für Polizeieinsatz

Altenburg (ots)

Altenburg. In der Nacht zum Samstag (21.12.2025) gegen 00:15 Uhr sorgte ein 36-jähriger Mann am Marktplatz für einen umfangreicheren Polizeieinsatz. Der Mann beleidigte zunächst Security-Mitarbeiter des Weihnachtsmarktes aus seiner Wohnung heraus, untermalt von lauter rechter Musik und mehrfach gezeigten verfassungswidrigen Gesten. Im weiteren Verlauf begab sich der Mann mit einem Baseballschläger und seinem Hund vor das Gebäude, holte mehrfach mit dem Schläger aus und ließ den Hund von der Leine. Einem 24-jähriger Mann schlug er zudem mit der Faust gegen den Kopf. Vor Eintreffen der Polizei zog sich der Beschuldigte wieder in seine Wohnung zurück und verweigerte das Öffnen der Tür. Entsprechende Anzeigen wurden gefertigt und der polizeiliche Staatsschutz informiert. (DL)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

