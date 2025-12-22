PRESSEPORTAL Presseportal Logo

LPI-G: Auseinandersetzung und fliegende Bierflaschen in Bar

Altenburg (ots)

Altenburg. Am späten Freitagabend (20.12.2025) kam es gegen 23:30 Uhr in einer Bar am Altenburger Markt zu mehreren Streitigkeiten. Zunächst geriet ein 22-jähriger Mann mit einem Gast in eine verbale Auseinandersetzung. Als ein Mitarbeiter der Bar schlichtend eingriff, wurde er beleidigt, woraufhin er den 22-Jährigen des Hauses verwies. Kurze Zeit später erschien eine Personengruppe vor der Bar. Ein 25-Jähriger schlug einem 26-jährigen Mann ins Gesicht. Zudem warf ein 19-Jähriger eine leere Bierflasche in Richtung des Bar-Mitarbeiters, verfehlte diesen jedoch und traf stattdessen eine unbeteiligte 40-jährige Frau am Rücken. Die Frau blieb glücklicherweise unverletzt. Die Personengruppe entfernte sich sodann, konnten jedoch im Nahbereich durch die Polizei festgestellt und kontrolliert werden. Entsprechende Anzeigen wurden gefertigt. (DL)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

