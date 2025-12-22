Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Auseinandersetzung und fliegende Bierflaschen in Bar

Altenburg (ots)

Altenburg. Am späten Freitagabend (20.12.2025) kam es gegen 23:30 Uhr in einer Bar am Altenburger Markt zu mehreren Streitigkeiten. Zunächst geriet ein 22-jähriger Mann mit einem Gast in eine verbale Auseinandersetzung. Als ein Mitarbeiter der Bar schlichtend eingriff, wurde er beleidigt, woraufhin er den 22-Jährigen des Hauses verwies. Kurze Zeit später erschien eine Personengruppe vor der Bar. Ein 25-Jähriger schlug einem 26-jährigen Mann ins Gesicht. Zudem warf ein 19-Jähriger eine leere Bierflasche in Richtung des Bar-Mitarbeiters, verfehlte diesen jedoch und traf stattdessen eine unbeteiligte 40-jährige Frau am Rücken. Die Frau blieb glücklicherweise unverletzt. Die Personengruppe entfernte sich sodann, konnten jedoch im Nahbereich durch die Polizei festgestellt und kontrolliert werden. Entsprechende Anzeigen wurden gefertigt. (DL)

