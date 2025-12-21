Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Trunkenheitsfahrt in Weida durch Polizei gestoppt

Greiz (ots)

Weida. In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde der 37-jährige Fahrer eines E-Scooters einer Verkehrskontrolle in der Geraer Straße in Weida unterzogen. Ein im Rahmen der Verkehrskontrolle durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,62 Promille. Im Anschluss wurde eine gerichtsverwertbare Atemalkoholmessung in der Dienststelle der Polizeiinspektion Greiz durchgeführt, wobei sich der Verdacht bestätigte. Dem Fahrer droht nun eine empfindliche Geldbuße sowie ein Fahrverbot. <PH>

