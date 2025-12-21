PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Personengruppe zündet Pyrotechnik in Berga

Greiz (ots)

Am Freitag, den 19.12.2025 gegen 20:00 Uhr zündete eine Personengruppe pyrotechnische Erzeugnisse in der Bahnhofsstraße in Berga-Wünschendorf. Auf diese wurde die Polizei durch eine Bürgermeldung aufmerksam. Die Personengruppe wurde aufgrund des Sachverhaltes anschließend durch Kräfte der Polizeiinspektion Greiz und des Inspektionsdienstes Gera einer Kontrolle unterzogen. Dabei konnte ein Einhandmesser bei einem 15-Jährigen festgestellt werden, weshalb ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet und das Messer beschlagnahmt wurde. Weiterhin konnten im Nahbereich mehrere Knallkörper der Kategorie F3 aufgefunden werden. Daraufhin wurde ein Ermittlungsverfahren aufgrund des Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz gegen bislang Unbekannt eingeleitet, da vor Ort nicht abschließend geklärt werden konnte, wer die Knallkörper mitführte. Da der Beschuldigte der begangenen Straftat noch nicht ermittelt werden konnte, bittet die PI Greiz um Zeugenhinweise unter Tel.: 03661/6210, Bezugsnummer: 0037370/2025. <PH>

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Pressestelle
Telefon: 0365 829 1503
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

