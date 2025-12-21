Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Beschuldigte nach Diebstahl in Greiz gestellt

Greiz (ots)

Greiz. Am Freitagabend befanden sich vier männliche Personen in einem Lokal in der Markstraße in Greiz und konsumierten alkoholische Getränke. Gegen 20:30 Uhr entwendeten die vier Personen eine Dokumententasche samt Bargeld im oberen dreistelligen Bereich der Bediensteten der Bar und entfernten sich anschließend in unbekannte Richtung. Im Rahmen der unmittelbar eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnte einer der vier Täter festgestellt, sowie die Dokumententasche aufgefunden werden. Bei der männlichen Person konnte im Rahmen der Kontrolle ein Springmesser aufgefunden und beschlagnahmt werden. Aufgrund dessen muss sich der 28-Jährige nun in einem Strafverfahren verantworten. Die drei weiteren Beschuldigten konnten im Nachgang ermittelt werden. Auch gegen diese wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. <PH>

