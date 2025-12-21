Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Mülltonnenbrand gefährdet Wohnhaus in Weida

Greiz (ots)

Weida. Am Nachmittag des 20.12.2025 gegen 14:00 Uhr wurden die Kräfte der Polizeiinspektion Greiz aufgrund einer brennenden Mülltonne in der Geraer Straße in Weida alarmiert. Dabei warfen zwei bisher unbekannte jugendliche Täter Feuerwerkskörper in zwei Mülltonnen, wobei eine vollständig abbrannte. Das Feuer griff zwischenzeitlich auf den Anbau eines Hauses über, wobei der Brand durch die Feuerwehr zeitnah gelöscht werden konnte. Es entstand ein Sachschaden im vierstelligen Bereich. Durch die Polizeiinspektion Greiz wurde vor Ort die Tatortarbeit durchgeführt und ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Brandstiftung gegen bislang unbekannte Täter eingeleitet. Daher bittet die Polizeiinspektion Greiz um sachdienliche Zeugenhinweise, welche unter Angabe der Bezugsnummer 0330211/2025 und der Tel.: 03661 6210 entgegengenommen werden. <PH>

