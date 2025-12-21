PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Alkoholisierter Fahrer mit Sekundenschlaf verunfallt

Greiz (ots)

Am Samstag, den 20.12.2025 ereignete sich am frühen Morgen ein schwerer Verkehrsunfall auf der B92 zwischen Weida und Hohenölsen. Dabei kam ein 22-jähriger Seat-Fahrer nach bisherigen Erkenntnisstand aufgrund von Sekundenschlaf von der Fahrbahn ab und überfuhr dabei ein am Fahrbahnrand befindliches Verkehrsschild. Anschließend kam das Fahrzeug im angrenzenden Feld zum Stehen. Im Rahmen der Unfallaufnahme konnte festgestellt werden, dass der Fahrzeugführer vor Fahrtantritt alkoholische Getränke konsumierte, wobei ein durchgeführter Atemalkoholtest einen Wert von 0,48 Promille ergab. Aufgrund dessen wurde eine beweissichere Blutentnahme durchgeführt und sein Führerschein sichergestellt. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt und ein Strafverfahren wurde eingeleitet. <PH>

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Pressestelle
Telefon: 0365 829 1503
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

