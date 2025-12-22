PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Streit in Straßenbahn gipfelt in Spucken, Ohrfeigen und fliegender Bierflasche

Gera (ots)

Gera. Am Freitagabend (19.12.2025) gegen 22:15 Uhr kam es in einer Straßenbahn der Linie 3 zu einem Handgemenge. Auslöser waren lautstarke Beleidigungen innerhalb einer Personengruppe, die einem 55-jährigen Mann missfielen. Nach einer verbalen Ermahnung eskalierte die Situation. Eine 16-Jährige bespuckte den Mann und kratzte ihm ins Gesicht, nachdem dieser ihr zuvor eine Ohrfeige versetzt hatte. Im weiteren Verlauf wurde eine 17-jährige unbeteiligte Frau von einer Bierflasche am Kopf getroffen und leicht verletzt. Die Gruppen wurden getrennt, mehrere Anzeigen gefertigt und Platzverweise ausgesprochen. Alkohol spielte bei den Beteiligten ebenfalls eine Rolle. (DL)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

