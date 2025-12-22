Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Graffiti an Alter Mühle - jugendliche Täter gestellt

Greiz (ots)

Bad Köstritz. Am Freitagabend (19.12.2025) wurden mehrere Jugendliche dabei beobachtet, wie sie die Alte Mühle in Bad Köstritz mit Graffiti besprühten. Ein aufmerksamer Zeuge informierte die Polizei und folgte der Gruppe. Ein 15-Jähriger konnte noch vor Ort gestellt werden, drei weitere Beteiligte (15 und 16 Jahre) wurden im Nachgang bekannt gemacht. Neben den Graffiti wurde auch ein Fenster beschädigt. Der entstandene Schaden beläuft sich auf etwa 1.000 Euro. Die Ermittlungen der Polizei Gera dauern an. (DL)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell