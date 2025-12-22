LPI-G: Auffahrunfall mit Kleinkraftrad - zwei Leichtverletzte
Gera (ots)
Gera. Am Samstag (20.12.2025) gegen 14:35 Uhr kam es im Bereich Stadtring Südost / Braustraße zu einem Verkehrsunfall. Eine 35-jährige Pkw-Fahrerin fuhr auf ein haltendes Kleinkraftrad auf, das beim Abbiegen wegen eines querenden Fußgängers angehalten hatte. Der Fahrer und seine Mitfahrerin (beide 18 Jahre) wurden leicht verletzt. Beide Fahrzeuge waren weiter fahrbereit. Eine Unfallanzeige wurde durch die Polizei Gera aufgenommen. (DL)
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell