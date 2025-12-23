PRESSEPORTAL Presseportal Logo

LPI-G: Altglascontainer gesprengt

Altenburg (ots)

Nobitz. Am Sonntagnachmittag, dem 21.12.2025, kam es gegen 17:15 Uhr in Kleinmecka zu einer Explosion in einem Altglascontainer. Unbekannte Täter zündeten mutmaßlich einen nicht zugelassenen oder manipulierten pyrotechnischen Gegenstand innerhalb des Containers. Durch die Detonation wurde der Glascontainer erheblich beschädigt. Zudem gingen mehrere Fensterscheiben einer nahen Lagerhalle der Agrargenossenschaft Gößnitz zu Bruch. Am Container und der Lagerhalle entstand jeweils dreistelliger Sachschaden. Personen wurden nicht verletzt. Die Polizei Altenburger Land hat die Ermittlungen wegen der Herbeiführung einer Sprengstoffexplosion aufgenommen. (DL)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

