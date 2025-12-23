Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Unfallflucht in Schmölln - die Polizei sucht Zeugen

Altenburg (ots)

Schmölln. Am 17.12.2025 stellte ein 39-jähriger Schmöllner gegen 16:30 Uhr seinen weißen PKW Mitsubishi ordnungsgemäß in der Schönhaider Straße auf Höhe der Hausnummer 12 in einer dortigen Parkbucht ab. Als er am 18.12.2025 gegen 14:00 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er einen unfallbedingten Schaden an seinem Auto fest. Der Unfallverursacher flüchtete nach dem Zusammenstoß in unbekannte Richtung, ohne seine persönlichen Daten zu hinterlassen oder die Polizei zu informieren. Wer kann sachdienliche Angaben zum Fahrer, zu dem genutzten Fahrzeug machen oder zum Unfallgeschehen machen? Zeugen werden gebeten, sich zur Bezugsnummer 0328856/2025 unter der Telefonnummer 03447 / 471 - 0 bei der Polizei Altenburger Land zu melden. (DL)

