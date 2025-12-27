Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Alkoholisiert Verkehrsunfall verursacht

Altenburg (ots)

Durch Ersthelfer eines Verkehrsunfalls wurde eine mögliche Alkoholisierung der Unfallbeteiligten bekannt. Unfallort war am zweiten Weihnachtsfeiertag um 16:50 Uhr die Zwickauer Straße von 04639 Gößnitz. Diese Meldung bestätigte sich bei Aufnahme vor Ort. Demnach war eine 35 - jährige Fahrerin eines VW Polo von der Fahrbahn abgekommen, kollidierte mit einem Verkehrszeichen und kam im Straßengraben zum Stehen. Ein Atemalkoholtest ergab 1,90 Promille, weshalb eine Blutprobenentnahme durchgeführt und der Führerschein eingezogen wurde.(AG)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell