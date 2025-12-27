LPI-G: Jugendgruppe auf frischer Tat
Greiz (ots)
Greiz. In den frühen Morgenstunden des heutigen Samstags (27.12.2025), gegen 02:30 Uhr, stellte eine Streife der Greizer Polizei drei Männer (19, 23, 34) auf frischer Tat im Neustadtring fest. Gegen die Männer richtet sich der Verdacht, kurz vor Eintreffen der Streife ein Plakat in Brand gesteckt zu haben. Die Männer wurden einer Kontrolle unterzogen und ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet. Ein Platzverweis wurde gegen die polizeibekannten Männer ausgesprochen. Der Brand wurde durch die Beamten glücklicherweise schnell gelöscht. (PZ)
