LPI-G: Räuberischer Diebstahl durch Kind

Gera (ots) - Am Abend des 25.12.2025 hielten sich neben anderen Gästen, zwei Männer im Alter von 20 und 29 Jahren in einer Bar in der Geraer Innenstadt auf. Als die alkoholisierten Männer aufgrund ihres Verhaltens aus dem Lokal verwiesen wurden, kam es zum Streit mit den Hausrechtsinhabern und anderen Gästen. Dabei wurden ein 21-Jähriger leicht verletzt und das Inventar beschädigt. Einem durch die hinzugerufene Polizei ausgesprochenen Platzverweis wollten die ...

