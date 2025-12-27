LPI-G: Räuberischer Diebstahl durch Kind
Gera (ots)
Am Nachmittag des 23.12.2025 entwendete ein 12-Jähriger aus einem Supermarkt in Gera-Zwötzen eine Flasche Wein und zwei Dosen Energy-Drink. Eine Mitarbeiterin des Ladens beobachtete die Tat und stellte den Jungen zur Rede, welcher unvermittelt Pfefferspray gegen die Frau einsetzte und zu flüchten versuchte. Der minderjährige Tatverdächtige wurde an seine Eltern übergeben und das Beutegut zurückgegeben.
