Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Mutmaßliche Detonation einer mobilen Toilette

Altenburg (ots)

Am 28.12.2025 vernahm um 01:48 Uhr ein 55 - jähriger Stimmen im Bereich der Bahnhofstraße in Ponitz, unmittelbar nachdem der eine Detonation vernahm. Im Rahmen einer sofortigen Nahbereichssuche konnten die Täter nicht mehr festgestellt werden. Dafür konnte im Bereich einer Baustelle ein Miet - WC aufgefunden werden. Dieses wurde mutmaßlich mittels pyrotechnischem Erzeugnis "gesprengt" und komplett zerstört.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Pressestelle
Telefon: 0365 829 1503
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

