Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Fahrrad entwendet

Gräfenroda (Ilm-Kreis) (ots)

In der Zeit zwischen dem 04. Januar, 17.05 Uhr und gestern, 06.20 Uhr begaben sich ein oder mehrere Unbekannte auf den Parkplatz eines Supermarktes in der Waldstraße und entwendeten von dort ein mittels Schloss gesichertes Fahrrad. Bei dem Beutegut handelt es sich um ein schwarzes "Cube" mit einem Wert von rund 4.200 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer: 0003147/2026) entgegen. (jd)

