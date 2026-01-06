Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Platzverweis nicht nachgekommen

Arnstadt (ots)

Ein 32-Jähriger löste gestern Abend einen Polizeieinsatz in der Alfred-Ley-Straße aus. Im Bereich eines Supermarktes und eines Schnellrestaurants beleidigte der Mann mehrere Kunden. Die Beamten sprachen dem 32-Jährigen einen Platzverweis aus. Diesem kam er nicht nach und wurde infolge dessen in Gewahrsam genommen. Ein Atemalkoholtest wurde durchgeführt. Dieser zeigte einen Wert von rund 2,0 Promille, weswegen der Mann im weiteren Verlauf in ein Krankenhaus gebracht wurde. Ein Verfahren gegen den 32-Jährigen wurde eingeleitet. (jd)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell