Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Ohne Fahrerlaubnis

Waltershausen (Landkreis Gotha) (ots)

Ein 39-jähriger Fahrer eines VW wurde gestern Abend einer Verkehrskontrolle in der Eisenacher Landstraße unterzogen. Wie sicher herausstellte, war der VW nicht versichert. Zudem war der 39-jährige Fahrzeugführer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Weiterhin reagierte ein durchgeführter Drogenvortest positiv auf Kokain und Cannabis. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und der Mann zur Blutentnahme in ein Krankenhaus gebracht. Gegen ihn wurde ein Verfahren eingeleitet. (jd)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

