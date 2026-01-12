Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Zwei Jugendliche von Unbekannten angegriffen - Zeugenaufruf

Mannheim (ots)

In den frühen Morgenstunden von Sonntag sollen zwei Jungen im Alter von 16 Jahren in der Mannheimer Innenstadt aus bislang unbekannten Gründen geschlagen und getreten worden sein.

Ersten Ermittlungen zufolge haben die beiden 16-Jährigen gegen 02:00 Uhr auf einer Parkbank im Quadrat N 7 gesessen, als zwei unbekannte männliche Personen auf sie zukamen und sie angegriffen haben sollen. Die Minderjährigen wurden von den beiden Tatverdächtigen zunächst geschlagen und getreten. Es gelang den beiden 16-Jährigen jedoch, sich zu verteidigen und wegzurennen. Anschließend verständigten sie die Polizei.

Die beiden Tatverdächtigen wurden von den beiden Jungen wie folgt beschrieben:

- männlich, - circa 20 bis 30 Jahre alt, - zwischen 170 cm und 180 cm groß, - arabisches Erscheinungsbild.

Beide Personen sollen dunkel gekleidet gewesen sein und einer von ihnen habe einen Bart und eine dunkle Mütze mit einer beigefarbigen Aufschrift getragen gehabt.

Das Polizeirevier Mannheim-Oststadt hat die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen. Personen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall mitteilen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621 174-3310 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell