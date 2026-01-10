LPI-GTH: Fahrer ohne Fahrerlaubnis erwischt

Ilmenau (ots) - Gestern Abend im Zeitraum von 19.00 bis gegen 21.15 Uhr schlugen bislang unbekannte Täter eine Scheibe eines Transporters ein, welcher auf einem Parkplatz der Ziolkowskistraße abgestellt war. Aus dem Innenraum entwendeten die Täter einen gelben Rucksack der Marke "Earthbag" samt Inhalt. Der Gesamtwert des Beuteguts wurde auf 60 Euro, der entstandene Sachschaden auf 500 Euro geschätzt. Zeugen werden ...

mehr