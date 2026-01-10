LPI-GTH: Fahrer ohne Fahrerlaubnis erwischt
Wümbach (Ilm-Kreis) (ots)
Gestern Abend führten Beamte der PI Arnstadt-Ilmenau Verkehrskontrollen durch. Gegen 22.00 Uhr wurde ein 50-jähriger VW-Fahrer angehalten. Die Beamten stellten fest, dass der Mann nicht mehr im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis der Klasse B war. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet, die Weiterfahrt wurde unterbunden. (mla)
