Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zeugensuche nach erfolgreichem Trickbetrug

Eisenach (ots)

Am 08. Januar, gegen 20.00 Uhr kam es im Bereich der Eisenacher 
Südstadt zur Abholung eines hohen Bargeldbetrages bei einem 
95-jährigen Senior, nachdem dieser zuvor einen Schockanruf erhalten 
hatte (ots: http://presseportal.de/blaulicht/pm/126721/6193022).
  
Ungefähr 30 Minuten nach dem in Rede stehenden Telefongespräch 
erschien eine circa 27 Jahre alte (geschätztes Alter) männliche 
Person, circa 180 cm groß mit europäischem Erscheinungsbild, 
augenscheinlich gekleidet in einer dunkelblauen Polizeiuniform und 
Schirmmütze mit rundem Deckel bei dem 95-Jährigen. Anschließend kam 
es zur Übergabe des Bargeldes. Fortfolgend entfernte sich die Person 
in unbekannte Richtung.
 
In diesem Zusammenhang bittet die Polizei dringend um Zeugenhinweise.
Konnte am Donnerstag, dem 08. Januar 2026 im Zeitraum von 19.30 Uhr 
bis 20.30 Uhr eine männliche Person in Polizeiuniform im Bereich 
Eisenach, Philipp-Kühner-Straße, Kurstraße, Prinzenteich, 
Kapellenstraße, Fritz-Koch-Straße gesehen werden? Konnte ein 
Fahrzeug, welches mit dieser Person im Zusammenhang steht, 
wahrgenommen werden?
Zeugenhinweise nimmt die Polizei Eisenach unter der Telefonnummer 
03691-261124 oder jede weitere Polizeidienststelle unter Angabe der 
Bezugsnummer 0006554/2026 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha

