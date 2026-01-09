Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zeugensuche nach erfolgreichem Trickbetrug

Eisenach (ots)

Am 08. Januar, gegen 20.00 Uhr kam es im Bereich der Eisenacher Südstadt zur Abholung eines hohen Bargeldbetrages bei einem 95-jährigen Senior, nachdem dieser zuvor einen Schockanruf erhalten hatte (ots: http://presseportal.de/blaulicht/pm/126721/6193022). Ungefähr 30 Minuten nach dem in Rede stehenden Telefongespräch erschien eine circa 27 Jahre alte (geschätztes Alter) männliche Person, circa 180 cm groß mit europäischem Erscheinungsbild, augenscheinlich gekleidet in einer dunkelblauen Polizeiuniform und Schirmmütze mit rundem Deckel bei dem 95-Jährigen. Anschließend kam es zur Übergabe des Bargeldes. Fortfolgend entfernte sich die Person in unbekannte Richtung. In diesem Zusammenhang bittet die Polizei dringend um Zeugenhinweise. Konnte am Donnerstag, dem 08. Januar 2026 im Zeitraum von 19.30 Uhr bis 20.30 Uhr eine männliche Person in Polizeiuniform im Bereich Eisenach, Philipp-Kühner-Straße, Kurstraße, Prinzenteich, Kapellenstraße, Fritz-Koch-Straße gesehen werden? Konnte ein Fahrzeug, welches mit dieser Person im Zusammenhang steht, wahrgenommen werden? Zeugenhinweise nimmt die Polizei Eisenach unter der Telefonnummer 03691-261124 oder jede weitere Polizeidienststelle unter Angabe der Bezugsnummer 0006554/2026 entgegen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell