Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Trickbetrug

Wartburgkreis (ots)

Erneut versuchten Unbekannte am gestrigen Tag durch Schockanrufe Bargeld von Seniorinnen und Senioren zu erlangen. Die Polizei Eisenach registrierte eine Vielzahl von Fällen, bei welchen die Angerufenen die Gespräche beendeten und es somit nicht zu einem Vermögensschaden kam. Bei einem 95-jährigen Senior aus Eisenach konnten die Betrüger mit der Masche ein Angehöriger hätte einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht, jedoch circa 100.000 Euro erlangen. Die Polizei empfiehlt in diesem Zusammenhang mit Angehörigen über Telefontrickbetrug zu sprechen und besonders Seniorinnen und Senioren zum Thema zu sensibilisieren. Weitergehende Informationen erhalten Sie im Internet unter https://polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/ oder bei der Polizeilichen Beratungsstelle der Landespolizeiinspektion Gotha unter 03621-781504. (jd)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell