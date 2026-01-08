PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Voll gesperrt

Manebach (Ilm-Kreis) (ots)

Die L3004 wurde heute Vormittag aufgrund eines Verkehrsunfalles temporär voll gesperrt. Eine 53-jährige Opel-Fahrerin fuhr von Manebach in Richtung Ilmenau, verlor die Kontrolle über ihr Fahrzeug und geriet ins Schleudern. Im weiteren Verlauf geriet sie auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einer entgegenkommenden 72-jährigen Fahrerin eines BMW. Durch den Zusammenstoß entstand Sachschaden in Gesamthöhe von circa 45.000 Euro. Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Personen wurden nicht verletzt. (jd)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

  • 08.01.2026 – 14:45

    LPI-GTH: Fußgängerin verletzt

    Gotha (ots) - Heute Vormittag wurde eine 77 Jahre alte Fußgängerin bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt. Ein 61-jähriger Hyundai-Fahrer befuhr die Große Fahnenstraße und übersah beim Wenden die Fußgängerin. Es kam zur Kollision und die Frau daraufhin zu Fall. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht. (ah) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha Telefon: 03621-781503 E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de ...

  • 08.01.2026 – 10:07

    LPI-GTH: Ermittlungen aufgenommen

    Traßdorf (Ilm-Kreis) (ots) - Die Polizei Arnstadt-Ilmenau ermittelt derzeit zu einem Vorfall am Nachmittag des 06.01.2026 in der Gehrener Straße. Hier soll es im Bereich eines zugefrorenen Teichs offenbar zu einer Auseinandersetzung zwischen einem jungen Mann und einem 8-jährigen Mädchen gekommen sein. Zur Aufklärung des Sachverhalts hat sich ein 19-Jähriger bei der Polizei gemeldet. Diese hat die Ermittlungen zu den Geschehnissen aufgenommen. Die Polizei bittet darum, ...

  • 08.01.2026 – 09:00

    LPI-GTH: Geschwindigkeitsmessungen

    Gotha (ots) - Gestern führte die Polizei Geschwindigkeitskontrollen auf der L1027 zwischen Gotha und Leina durch. Die dort zulässige Höchstgeschwindigkeit beträgt 100 km/h bzw. 60 km/h für Lkw. 1756 Fahrzeuge passierten die Messstelle, 43 davon zu schnell. Ein Fahrzeugführer durchfuhr den Bereich mit 149 km/h. Geschwindigkeitsübertretungen werden gemäß bundeseinheitlichem Tatbestandskatalog durch die Zentrale Bußgeldstelle geahndet. Bescheide werden postalisch ...

