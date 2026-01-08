PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Ermittlungen aufgenommen

Traßdorf (Ilm-Kreis) (ots)

Die Polizei Arnstadt-Ilmenau ermittelt derzeit zu einem Vorfall am Nachmittag des 06.01.2026 in der Gehrener Straße. Hier soll es im Bereich eines zugefrorenen Teichs offenbar zu einer Auseinandersetzung zwischen einem jungen Mann und einem 8-jährigen Mädchen gekommen sein. Zur Aufklärung des Sachverhalts hat sich ein 19-Jähriger bei der Polizei gemeldet. Diese hat die Ermittlungen zu den Geschehnissen aufgenommen. Die Polizei bittet darum, auf das Teilen nicht verifizierter Informationen in den sozialen Medien zu verzichten. (ah)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

  • 08.01.2026 – 09:00

    LPI-GTH: Geschwindigkeitsmessungen

    Gotha (ots) - Gestern führte die Polizei Geschwindigkeitskontrollen auf der L1027 zwischen Gotha und Leina durch. Die dort zulässige Höchstgeschwindigkeit beträgt 100 km/h bzw. 60 km/h für Lkw. 1756 Fahrzeuge passierten die Messstelle, 43 davon zu schnell. Ein Fahrzeugführer durchfuhr den Bereich mit 149 km/h. Geschwindigkeitsübertretungen werden gemäß bundeseinheitlichem Tatbestandskatalog durch die Zentrale Bußgeldstelle geahndet. Bescheide werden postalisch ...

    mehr
  • 08.01.2026 – 09:00

    LPI-GTH: Sachschaden

    Ruhla (Wartburgkreis) (ots) - Zu einem Einsatz von Polizei und Feuerwehr kam es gestern Vormittag in der Otto-Böttinger-Straße. Eine hölzerne Gartenhütte war in Brand geraten und vollständig abgebrannt. Der entstandene Schaden wird auf 2.000 Euro geschätzt. Personen wurden nicht verletzt. (jd) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha Telefon: 03621-781503 E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de ...

    mehr
  • 08.01.2026 – 09:00

    LPI-GTH: Von der Fahrbahn abgekommen

    Gräfenroda (Ilm-Kreis) (ots) - Gestern Abend befuhr eine 71-jährige Mazda-Fahrerin die Waldstraße aus Richtung Gehlberg. Die Frau geriet mit ihrem Fahrzeug ins Schleudern und kam infolgedessen von der Fahrbahn ab. Sie touchierte eine Straßenlaterne sowie einen Zaunspfeiler und kam anschließend auf einem Dekostein zum Stehen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest bei der 71-Jährigen ergab einen Wert von rund 0,4 ...

    mehr
