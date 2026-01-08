LPI-GTH: Sachschaden
Ruhla (Wartburgkreis) (ots)
Zu einem Einsatz von Polizei und Feuerwehr kam es gestern Vormittag in der Otto-Böttinger-Straße. Eine hölzerne Gartenhütte war in Brand geraten und vollständig abgebrannt. Der entstandene Schaden wird auf 2.000 Euro geschätzt. Personen wurden nicht verletzt. (jd)
